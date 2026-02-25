Notte in bianco per Elettra Lamborghini dopo l'esibizione a Sanremo sbotta in hotel | Non mi fanno dormire

Elettra Lamborghini ha sbottato sui social nella notte dopo l'esibizione a Sanremo. Rientrata in hotel, voleva riposare perché "stanca morta, mentalmente e fisicamente", ma le feste nei locali limitrofi non le hanno permesso di riposare. "Musica devastante", lo sfogo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Sanremo, Elettra Lamborghini non riesce a dormire dopo la prima serata: «Abbassate la musica»

Elettra Lamborghini a Sanremo 2026: siamo pronti a ballare sulle note di “Voilà”Elettra Lamborghini parteciperà a Sanremo 2026, causa la sua canzone “Voilà”.

Temi più discussi: Gru allo studentato, notte in bianco per i vicini; Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della prima serata. FOTO; Traforo Monte Bianco: nel 2026 non chiude se non la notte; La storia del pavone Nino che ha deciso di stabilirsi a Monticello Amiata: È arrivato da solo, sta fuori anche la notte.

Notte in bianco per Elettra Lamborghini dopo l’esibizione a Sanremo, sbotta in hotel: Non mi fanno dormireElettra Lamborghini ha sbottato sui social nella notte dopo l’esibizione a Sanremo. Rientrata in hotel, voleva riposare perché stanca morta, mentalmente e fisicamente, ma le feste nei locali ... fanpage.it

Avete dormito male? Ecco 5 metodi per gestire il giorno dopoQuante volte vi siete trovati nel letto a rigirarvi e a contare le pecorelle senza successo? Quante volte vi è capitato di trascorre la classica notte in bianco e non riuscire proprio a schiacciare ... 105.net

Viva, viva la Carrà #elettralamborghini #extrafestival #radior101 #sanremo2026 - facebook.com facebook

Arisa e Levante illuminano l'Ariston. Laura Pausini e Patty Pravo puntanto sul total black. Elettra Lamborghini stupisce tutti x.com