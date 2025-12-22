America’s Cup nasce un’alleanza storica tra cinque team Luna Rossa tra i fondatori c’è anche Alinghi!

Cinque team si sono uniti in un’alleanza storica per il futuro dell’America’s Cup. Emirates Team New Zealand, Athena Racing, Luna Rossa, Tudor Team Alinghi e K-Challenge collaborano per condividere risorse e competenze, segnando un nuovo capitolo nella storia della regata. La loro collaborazione rappresenta un passo importante verso innovazione e sostenibilità nello sport.

Emirates Team New Zealand, Athena Racing, Luna Rossa, Tudor Team Alinghi e K-Challenge hanno ufficializzato la nascita di un'alleanza storica per il futuro dell'America's Cup. I cinque team fondatori si uniscono in una nuova governance con l'obiettivo di garantire la stabilità ed una crescita a lungo termine della più antica competizione sportiva al mondo. L'America's Cup Partnership arriva pochi mesi dopo l'accordo sul Protocollo tra il Defender Emirates Team New Zealand ed il Challenger of Record Athena Racing che ha definito le regole di ingaggio per la 38ma edizione della Coppa America, in programma nel 2027 a Napoli.

