Policlinico di Bari nuove agende per il Centro prelievi | priorità a pazienti oncologici e donne in gravidanza

Percorsi prioritari e prenotazioni gestite direttamente dalle unità operative per ridurre i tempi di attesa e garantire controlli in linea con le esigenze cliniche Nuova organizzazione al Centro prelievi del Policlinico di Bari, dove sono state attivate agende dedicate per specifiche categorie di pazienti, a partire da quelli oncologici. In questi casi, prescrizioni e prenotazioni degli esami ematici vengono gestite direttamente dalle unità operative al momento della visita specialistica, così da assicurare una presa in carico completa e una programmazione dei controlli coerente con i percorsi di cura. L’obiettivo è duplice: garantire tempi compatibili con le visite specialistiche e ridurre le attese al momento dell’accesso al Centro prelievi, in un’ottica di maggiore continuità assistenziale. Un’attenzione particolare è prevista anche per le donne in gravidanza, per le quali è attiva un’agenda dedicata. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Da Gaza a Bari per le cure, tre pazienti accolti al PoliclinicoTre pazienti provenienti da Gaza sono arrivati oggi al Policlinico di Bari.

Al Policlinico di Bari uno sportello dedicato ai pazienti con malattie rare: "In Puglia sono 30mila"Il Policlinico di Bari ha aperto uno sportello dedicato ai pazienti con malattie rare, una scelta motivata dal fatto che in Puglia ne soffrono circa 30.

Bari, nuova tecnologia robotica utilizzata per trapianto di linfonodi al Policlinico: prima volta al SudBari, nuova tecnologia robotica utilizzata per trapianto di linfonodi al Policlinico: prima volta al Sud Italia ... nursetimes.org

Policlinico di Bari. Inaugurate nuove aree del PSPrima tappa dell’ampliamento del Pronto soccorso con i nuovi percorsi di accoglienza e la nuova camera calda per i mezzi di soccorso. Il Dg Migliore: Ripartiamo dai bisogni del paziente. Si cambia ... quotidianosanita.it

