Polemica tra un giornalista e la band Bambole di Pezza sul femminismo | Noi non vogliamo potere in casa ma ovunque
Durante una conferenza stampa pomeridiana la band Bambole di Pezza risponde alla polemica sollevata da un giornalista, secondo cui non si può parlare di società patriarcale e contestando i loro testi "troppo femministi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche:
"A casa comanda mia moglie". Scontro tra un giornalista e Bambole di Pezza: "Vogliamo potere ovunque, perché fuori casa abbiamo paura"
“Vogliamo potere ovunque, non solo in casa. Abbiamo paura di uscire e essere stuprate, questa non è parità di genere”: scontro tra Bambole di Pezza e il giornalista a Sanremo
Temi più discussi: 'E ride pure!', Chivu: polemica in conferenza col giornalista norvegese. VIDEO; Cortina, è polemica internazionale sul bob israeliano: un giornalista svizzero attacca il sionista in diretta TV; Un giornalista della RTS scatena la polemica per dei commenti su un atleta israeliano; Fatto Quotidiano, Cdr: Solidarietà a Lorenzo Giarelli, Picierno e Calenda infangano il nostro lavoro - FNSI.
Eileen Gu provocata da un giornalista, la risposta è polemicaLa campionessa cinese di sci freestyle non ha apprezzato la domanda del cronista. msn.com
Polemica al CarnevaLoa, nel mirino il carro C’era una volta l’Africa: Intendo proseguire con una denuncia per razzismoLa segnalazione della giornalista torinese Bruna Garbero. Il sindaco Lettieri: Non vi è stata alcuna volontà di offendere o discriminare ... torinoggi.it
Chivu: “Possiamo ribaltare il Bodø”. E poi scoppia la polemica col giornalista norvegese. L’Inter passerà il turno secondo voi E alla fine Cristian Chivu si inalberò. Domani la sua Inter si gioca la pelle in Champions ma, se c’è una parola che va di - facebook.com facebook
#Chivu, polemica col giornalista norvegese prima di #InterBodo: il video dalla conferenza #SkySport #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague x.com