Polemica tra un giornalista e la band Bambole di Pezza sul femminismo | Noi non vogliamo potere in casa ma ovunque

Durante una conferenza stampa pomeridiana la band Bambole di Pezza risponde alla polemica sollevata da un giornalista, secondo cui non si può parlare di società patriarcale e contestando i loro testi "troppo femministi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

"A casa comanda mia moglie". Scontro tra un giornalista e Bambole di Pezza: "Vogliamo potere ovunque, perché fuori casa abbiamo paura"

“Vogliamo potere ovunque, non solo in casa. Abbiamo paura di uscire e essere stuprate, questa non è parità di genere”: scontro tra Bambole di Pezza e il giornalista a Sanremo

