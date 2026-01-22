A Castiglioni spuntano terreni fantasma | soldi pubblici seminati opere mai raccolte

A Castiglioni, alcuni terreni acquistati con fondi pubblici sono rimasti inutilizzati, lasciando progetti incompiuti e investimenti inevasi. Questi terreni, destinati a servizi come parcheggi, asili e strade, sono ora abbandonati, simbolo di opere avviate e mai concluse. Una situazione che solleva interrogativi sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sulla pianificazione urbanistica del territorio.

A Castiglion Fiorentino non ci son più i campi. ci son i terreni fantasma. Comprati coi soldi di tutti per farci parcheggi, asili, strade e altre meraviglie del progresso, e poi lasciati lì, a pigliar sole, vento e bestemmie. A denunciarlo è Paolo Brandi, capogruppo di Rinascimento Castiglionese, che fa l'elenco della spesa come al supermercato, ma invece del prosciutto ci trovi il nulla. Si parte da Manciano: 3.000 euro per un parcheggio scolastico. Il parcheggio non c'è, la scuola aspetta e le macchine continuano a parcheggiare dove capita. Poi Santa Cristina: 10.000 euro per un parcheggio di una scuola.

