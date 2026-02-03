Lo stato delle piste ciclabili fiorentine FOTO

Piove e le piste ciclabili di Firenze si allagano subito. Questa mattina, nel tratto tra piazzale Donatello e piazza Beccaria, in viale Antonio Gramsci, le foto scattate alle 13:30 mostrano l’acqua che copre quasi tutta la carreggiata. I ciclisti devono fare attenzione o cambiare percorso per evitare di bagnarsi. La situazione si ripete ogni volta che piove, creando disagi e rischi per chi usa la bici in città.

Ancora piste ciclabili che si allagano velocemente quando piove. Le foto che vedete si riferiscono al tratto tra piazzale Donatello e piazza Beccaria, in viale Antonio Gramsci, e sono state scattate questo pomeriggio, martedì 3 febbraio, intorno alle 13:30.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Fiorenze PisteCiclabili Tempo Scooter, cosa pensano i romani delle piste ciclabili: il caso viale Pretoriano Nel cuore di Roma, il dibattito sulle piste ciclabili è acceso. L’assessore Granelli assolto per la morte delle due cicliste a Milano: “Piste ciclabili corrette” L'ex assessore alla Mobilità Marco Granelli è stato assolto dall'accusa di omicidio stradale in relazione alla morte delle due cicliste Veronica D'Incà e Cristina Scozia a Milano nel 2023. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Fiorenze PisteCiclabili Argomenti discussi: Dai cristalli di neve alle piste della Coppa del mondo: come la neve plasma lo Sci alpino, dalle parole di Sofia Goggia; Parco Nazionale della Sila, pista di fondo trascurata: la denuncia social di Meteo Lo Gullo · CosenzaChannel.it; Lo ski college sulle Dolomiti che ha formato Giovanni Franzoni, idolo di Kitzbühel: Studio e talento sugli sci, era sempre sul pezzo; Un fine settimana sulla neve. Dopo sette lunghi anni riapre anche la Panoramica. Emanuela Orlandi, il mistero sui media: da Chi l’ha visto? a Lo Stato delle cose. Dalla bufala di S. Apollinare alle piste sbagliateMistero Orlandi. L’ultima novità, definita istantaneamente colpo di scena, è l’accusa di falsa testimonianza contestata dal magistrato a Laura Casagrande, a suo tempo compagna di Emanuela Orlandi ... blitzquotidiano.it Caso Orlandi, bomba di Giletti: Quattro pagine strappate, cosa cercavano i Servizi segretiC'è un collegamento tra la scomparsa di Emanuela Orlandi e le ricerce del giudice Adinolfi sotto la Casa del Jazz, sorta da un bene confiscato alla Banda della Magliana? Quali sono le piste più ... iltempo.it È stato un vero piacere incontrare a Roccaraso i partecipanti al corso Maestri di Sci della Basilicata. Grazie per aver scelto le nostre montagne per la vostra preparazione: vedere il vostro impegno sulle piste è stato un valore aggiunto per il nostro territorio. Vi a - facebook.com facebook Fredde al momento le piste Nkunku e Sulemana per il ruolo di esterno alto di sinistra priorità di Gasperini dalla scorsa estate. #Roma x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.