Lo stato delle piste ciclabili fiorentine FOTO

3 feb 2026

Piove e le piste ciclabili di Firenze si allagano subito. Questa mattina, nel tratto tra piazzale Donatello e piazza Beccaria, in viale Antonio Gramsci, le foto scattate alle 13:30 mostrano l’acqua che copre quasi tutta la carreggiata. I ciclisti devono fare attenzione o cambiare percorso per evitare di bagnarsi. La situazione si ripete ogni volta che piove, creando disagi e rischi per chi usa la bici in città.

