playstation plus essential sony annuncia i giochi gratis di gennaio 2026 per ps5 e ps4

Sony ha annunciato i giochi inclusi nel programma PlayStation Plus Essential di gennaio 2026, disponibili per gli utenti con console PS5 e PS4. Questa selezione di titoli rappresenta un’offerta mensile per gli abbonati, senza costi aggiuntivi. Gli utenti possono scaricare e giocare i giochi durante il periodo promozionale, mantenendo l’accesso finché l’abbonamento è attivo.

Sony Interactive Entertainment ha annunciato i giochi del PlayStation Plus Essential di Gennaio 2026, rivolti anche in questo caso agli abbonati al servizio in possesso di una PS5 o PS4. A questo punto scopriamo qui sotto i titoli in arrivo nel PS Plus Essential dal 6 Gennaio 2026: Need for Speed Unbound. Disney Epic Mickey: Rebrushed. Core Keeper. The PlayStation Plus Monthly Games for January: Need for Speed Unbound Disney Epic Mickey: Rebrushed Core Keeper Full details: https:t.coO88vo8P3he pic.twitter.comcJ1as3mkIN — PlayStation (@PlayStation) December 31, 2025.

