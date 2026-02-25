PizzAut apre una nuovo ristorante

PizzAut ha aperto un nuovo ristorante, portando avanti il suo progetto di inclusione. La causa è la volontà di creare opportunità di lavoro per persone autistiche, migliorando la loro integrazione. Questa volta, il locale si trova in una zona molto frequentata e rappresenta un passo importante per l’azienda. L’apertura è stata accompagnata da una cerimonia semplice ma significativa, con tanti clienti che hanno già assaggiato le specialità preparate dal nuovo team.

PizzAut apre una nuova pizzeria. Adesso è ufficiale: dopo quella di Cassina de’ Pecchi e quella di Monza (che ha visto all’inaugurazione persino il presidente della Repubblica Sergio Mattarella) la prima pizzeria in Italia gestita da persone autistiche adesso fa il tris. Ad annunciarlo è stato Nico Acampora, il fondatore di questo progetto che sta facendo storia non solo in Italia. E lo fa con un post sui social. Perché, dietro all’apertura di un nuovo ristorante che offrirà un lavoro e autonomia alle persone autistiche, c’è in realtà una promessa. Una promessa tra Nico Acampora e la moglie Stefania. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

McDonald’s apre un nuovo ristorante a Badia PolesineScopri il nuovo punto McDonald’s a Badia Polesine, aperto in via dell’Industria.

McDonald’s apre un nuovo ristorante a Francavilla al mareMartedì 10 febbraio, McDonald’s apre un nuovo ristorante a Francavilla al mare.

Barilla e Pizzaut insieme per Pastaut, una nuova sfida di inclusione che passa dalla pastaDal 2026 nei ristoranti PizzAut arriva la pasta Barilla: siglato accordo esclusivo di donazione di attrezzature professionali per la preparazione e il servizio della pasta e la formazione dei ragazzi ... ilgiornale.it

"Don Pietro", il nuovo progetto di Pietro De Vivo apre il 12 febbraio a Torricella: pizza napoletana, cucina campana e una location unica con vista lago. C’è una nuova insegna pronta ad accendersi sulle rive del Lago Trasimeno. Il 12 febbraio apre ufficialment - facebook.com facebook