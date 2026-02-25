Pizzaioli baristi e manutentori

Un aumento delle richieste di lavoro tra pizzaioli, baristi e manutentori ha portato alla pubblicazione di nuovi annunci ai Centri per l’impiego della provincia di La Spezia. La causa risiede nella crescita delle attività nel settore della ristorazione e dei servizi, che ha generato una domanda di personale qualificato. Molti candidati si sono già presentati presso gli sportelli per candidarsi, mentre altri attendono istruzioni. La richiesta di lavoratori si concentra soprattutto nelle zone urbane della provincia.

Gli annunci pubblicati agli sportelli dei Centri per l'impiego della provincia di La Spezia. Per info: https:formazionelavoro.regione.liguria.it 2 PIZZAIOLI. Esperienza nella stesura, farcitura e cottura, possesso mezzo proprio, contratto stagionale, Orario 18-22, disponibilità a lavorare nei week -end e nei giorni festivi, località Fiumaretta nel comune di Ameglia. Offerta 62052 5 BARISTI. Baristabanconista presso stabilimento balneare, preferibile possesso Haccp e minima conoscenza lingua inglese, contratto stagionale 3-4 mesi, orario giornaliero di 6 ore a turnazione dalle 8 alle 20, disponibilità a lavorare week-end e festivi.