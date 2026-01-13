La denuncia | Fino al 70% di manutentori in cassa integrazione

Da cms.ilmanifesto.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi si è evidenziato come una significativa percentuale di manutentori dell’ex Ilva sia in cassa integrazione, fino al 70%. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei lavoratori, poiché la riduzione delle attività può compromettere la corretta manutenzione degli impianti. È fondamentale affrontare questa problematica per garantire condizioni di lavoro sicure e il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro.

«Sono mesi che lo denunciamo: non si può garantire la sicurezza dei lavoratori dell’ex Ilva se si mettono in cassa integrazione anche i manutentori». Francesco Brigati, segretario generale Fiom Cgil . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

la denuncia fino al 70 di manutentori in cassa integrazione

© Cms.ilmanifesto.it - La denuncia: «Fino al 70% di manutentori in cassa integrazione»

Leggi anche: Celli Group, i risultati dell'occupazione: cassa integrazione fino a 18 mesi e impegno a ricollocare i lavoratori

Leggi anche: Villasanta, alla Edim nuova cassa integrazione fino a maggio. Ma è corsa contro il tempo per trovare un compratore

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.