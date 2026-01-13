La denuncia | Fino al 70% di manutentori in cassa integrazione
Negli ultimi mesi si è evidenziato come una significativa percentuale di manutentori dell’ex Ilva sia in cassa integrazione, fino al 70%. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei lavoratori, poiché la riduzione delle attività può compromettere la corretta manutenzione degli impianti. È fondamentale affrontare questa problematica per garantire condizioni di lavoro sicure e il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro.
«Sono mesi che lo denunciamo: non si può garantire la sicurezza dei lavoratori dell’ex Ilva se si mettono in cassa integrazione anche i manutentori». Francesco Brigati, segretario generale Fiom Cgil . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
