La denuncia | Fino al 70% di manutentori in cassa integrazione

Negli ultimi mesi si è evidenziato come una significativa percentuale di manutentori dell’ex Ilva sia in cassa integrazione, fino al 70%. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei lavoratori, poiché la riduzione delle attività può compromettere la corretta manutenzione degli impianti. È fondamentale affrontare questa problematica per garantire condizioni di lavoro sicure e il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro.

