Non torna non torna per niente… Garlasco smontata l’ultima perizia | cosa cambia ora per Alberto Stasi e Andrea Sempio
Il caso di Garlasco continua a essere uno dei capitoli giudiziari più complessi e discussi della cronaca italiana recente, un’indagine che a distanza di quasi due decenni non ha mai smesso di sollevare interrogativi, dubbi e nuove piste. L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell’estate del 2007 nella villetta di famiglia, è diventato negli anni un simbolo di come scienza forense, giustizia e opinione pubblica possano intrecciarsi in modo spesso conflittuale, alimentando un dibattito che sembra non trovare mai una conclusione definitiva. >> “È tutto là dentro, la procura ha tutto in mano”. Garlasco, svolta decisiva in arrivo: prove su prove. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche: Garlasco, in aula anche Alberto Stasi: «È un uomo forte». La fiducia dei legali di Sempio: «Perizia fallata in partenza». Cosa succede ora
Leggi anche: Garlasco: famiglia Poggi e Andrea Sempio uniti contro la perizia sul DNA e Alberto Stasi (in aula)
Garlasco, una settimana che riapre ferite e interrogativi: cosa è successo davvero negli ultimi giorni - Nuove perizie, tensioni in aula, tracce di DNA discusse e dettagli inquietanti sulla dinamica del delitto di Chiara Poggi. panorama.it
Garlasco, si torna in aula: incidente probatorio su impronte e Dna. La difesa di Andrea Sempio vuole smontare la perizia - Giovedì 18 dicembre 2025, nel Palazzo di giustizia di Pavia, la giudice per le indagini preliminari ... msn.com
Garlasco, "Sempio non poteva essere a Vigevano". Il finto scontrino e le celle telefoniche. I tecnici: "Non torna nulla" - Nuova clamorosa svolta, gli esperti hanno ricostruito i movimenti dell'indagato e confrontato gli orari. affaritaliani.it
Garlasco, la nuova perizia: “Le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili con Dna di Sempio”
