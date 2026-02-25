Piqué pronto a stupire tutti per lanciare la nuova stagione della Kings League | ecco cosa è successo
Barcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma.Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime Mercato Milan, Goretzka diventa un obiettivo concreto a zero! Furlani prova l’affondo nonostante la concorrenza Chivu Inter, ancora insieme? Ecco il piano di Marotta per blindare il tecnico nerazzurro Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 27ª giornata. Ecco la scelta per Roma Juve Barcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma.Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime Gardi confessa: «C’è stato il rischio che Osimhen sfumasse. Volevo portare Yildiz al Galatasaray e incontrai la Juve. Ecco cos’è successo con Lookman» Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche:
Piqué e la sua Kings League sono pronti a investire 53 milioni di euro (So Foot)
Kings League Italia: torna la ‘lega’ di Piqué che piace anche alla Serie A