Kings League Italia | torna la ‘lega’ di Piqué che piace anche alla Serie A

Il campionato di Kings League Italia torna in attività dopo una pausa, causa problemi organizzativi, che ha coinvolto diverse squadre. Gerard Piqué, ex calciatore del Barcellona, ha deciso di rilanciare la competizione nel nostro Paese, attirando l’attenzione di appassionati e team italiani. La lega, già molto seguita in altri paesi come Brasile e Germania, ora si prepara a disputare nuove partite con squadre rinnovate e un pubblico più vasto. La ripresa promette di portare entusiasmo nel panorama calcistico italiano.

Bologna, 18 febbraio 2026 – Ritorna il campionato italiano di Kings League. La competizione creata dall'ex campione del Barcellona Gerard Piqué è ormai una realtà del calcio mondiale con leghe in America, Brasile, Francia, Germania, Italia, Medio Oriente e Nord Africa (MENA). Inoltre, ogni anno si svolgono due campionati internazionali. Dopo la prima edizione del 2025, la Kings League è ormai un appuntamento consolidato nel panorama italiano. Nel campionato del Bel Paese militano 12 squadre, tra queste figurano i Boomers di Fedez, i D-POWER di Diletta Leotta e Bobo Vieri, gli Stallions del famoso creatore di contenuti Blur e i BIGBRO in cui militano Alessandro Florenzi e Davide Moscardelli.