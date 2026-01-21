Quante critiche a Sommer! Appluasi per Pio Inter-Arsenal le reazioni social

Da gazzetta.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la terza sconfitta consecutiva in Champions League contro l’Arsenal, i tifosi nerazzurri esprimono il loro disappunto sui social, con critiche rivolte a Sommer e apprezzamenti per Pio. La partita ha suscitato reazioni di amarezza tra i sostenitori dell’Inter, evidenziando le difficoltà della squadra in questa fase della competizione. Un momento di riflessione per i tifosi e per il club, mentre si analizzano le cause di questa serie negativa.

Tutta l'amarezza del popolo nerazzurro dopo Inter-Arsenal, che ha segnato la terza sconfitta consecutiva in Champions League degli uomini di Chivu. Pioggia di critiche per Sommer, lodi per Sucic (autore del primo gol) e Pio Esposito, entrato molto bene in partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Pagliuca: Critiche a Sommer eccessive. Vicario? Non so se è da InterIn casa Inter tiene banco la questione relativa alla porta, con Sommer che non sta convincendo a pieno il tifo nerazzurro e inoltre è in scadenza di contratto. A tal proposito, ne ha parlato l'ex ... calciomercato.com

