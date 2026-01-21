Quante critiche a Sommer! Appluasi per Pio Inter-Arsenal le reazioni social
Dopo la terza sconfitta consecutiva in Champions League contro l’Arsenal, i tifosi nerazzurri esprimono il loro disappunto sui social, con critiche rivolte a Sommer e apprezzamenti per Pio. La partita ha suscitato reazioni di amarezza tra i sostenitori dell’Inter, evidenziando le difficoltà della squadra in questa fase della competizione. Un momento di riflessione per i tifosi e per il club, mentre si analizzano le cause di questa serie negativa.
Tutta l'amarezza del popolo nerazzurro dopo Inter-Arsenal, che ha segnato la terza sconfitta consecutiva in Champions League degli uomini di Chivu. Pioggia di critiche per Sommer, lodi per Sucic (autore del primo gol) e Pio Esposito, entrato molto bene in partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Quante critiche a Di Gregorio! Juve-Sporting: le reazioni social
Leggi anche: “Gol Zaccagni? Scudetto Milan” e quante critiche a Leao: le reazioni social a Lazio-Milan
Pagliuca: Critiche a Sommer eccessive. Vicario? Non so se è da InterIn casa Inter tiene banco la questione relativa alla porta, con Sommer che non sta convincendo a pieno il tifo nerazzurro e inoltre è in scadenza di contratto. A tal proposito, ne ha parlato l'ex ... calciomercato.com
https://www.caivanopress.it/index.php/it/all-categories-list/111-cronaca/2035-le-mie-prigioni-la-fiction-la-preside LE MIE PRIGIONI, LA MIA PRESIDE, QUANTE CRITICHE ALLA FICTION TV di FRANCESCA FALCO - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.