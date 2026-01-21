Quante critiche a Sommer! Appluasi per Pio Inter-Arsenal le reazioni social

Dopo la terza sconfitta consecutiva in Champions League contro l’Arsenal, i tifosi nerazzurri esprimono il loro disappunto sui social, con critiche rivolte a Sommer e apprezzamenti per Pio. La partita ha suscitato reazioni di amarezza tra i sostenitori dell’Inter, evidenziando le difficoltà della squadra in questa fase della competizione. Un momento di riflessione per i tifosi e per il club, mentre si analizzano le cause di questa serie negativa.

