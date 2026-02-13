Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sottolineato che la Nato si rafforza grazie alla fiducia reciproca, ma ha anche invitato gli Stati Uniti a contribuire di più. Durante la Conferenza di sicurezza di Monaco, Merz ha evidenziato come l’Europa stia già svolgendo un ruolo importante, sottolineando l’importanza di riparare e rafforzare il legame transatlantico. Un appello concreto, in un momento in cui i rapporti internazionali sono sotto pressione, per mantenere saldo il fronte comune di difesa.

"Ripariamo e ravviviamo insieme la fiducia transatlantica. L'Europa sta facendo la sua parte". Sono le parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz parlando alla Conferenza di sicurezza di Monaco. "Da tre generazioni, la fiducia tra alleati, partner e amici ha reso la Nato l'alleanza più forte di tutti i tempi. L'Europa sa bene quanto questo sia prezioso. Nell'era della rivalità tra grandi potenze, nemmeno gli Stati Uniti saranno abbastanza potenti da poter agire da soli". "Cari amici, far parte della Nato non significa solo vantaggio competitivo dell'Europa. È anche il vantaggio competitivo degli Stati Uniti". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Merz: "La Nato è forte grazie alla fiducia di tutti, ma gli Usa facciano la loro parte"

