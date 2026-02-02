Durante la presentazione della nuova Mercedes W17, Wolff ha difeso il motore della sua squadra, affermando che è legale. Ha lanciato una frecciatina agli avversari, accusandoli di cercare scuse e alibi. Wolff ha anche sottolineato che se una componente è a posto, le altre squadre non dovrebbero decidere al suo posto, ma rispettare il regolamento. La discussione sulla validità del motore continua a tenere banco nel mondo della Formula 1.

“Le altre squadre devono darsi una regolata. I loro incontri segreti e le lettere nascoste che inviano alla Fia non serviranno a nulla”. Nel giorno della presentazione della nuova Mercedes W17, il team principal Toto Wolff non ha alcuna intenzione di nascondersi: “Il nostro motore è perfettamente legale, e la Federazione lo sa bene”. Un messaggio chiaro, indirizzato agli altri motoristi (Audi, Honda e Ferrari) che durante l’inverno hanno provato ad opporsi al sistema escogitato dalla scuderia tedesca e poi replicato dalla Red Bull. La questione, ormai nota, verte sull’interpretazione di una delle tante aree grigie dei regolamenti F1: la misurazione del valore limite del rapporto di compressione, ovvero uno degli indicatori di rendimento di un motore termico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wolff: "Il motore Mercedes è legale, gli altri team cercano alibi e scuse. Si facciano gli affari loro"

Approfondimenti su Wolff Mercedes

Toto Wolff risponde alle accuse dei rivali, che lo accusano di cercare scuse.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Wolff Mercedes

Argomenti discussi: Caso motori: la FIA non interviene, legale il trucco dei motori Mercedes; Wolff: Non abbiamo vinto un titolo, ma non è stato un fallimento totale | FP; Horner rivela quando potrà tornare in F1 e su Wolff ammette: Ho enorme rispetto per lui; Mercedes alimenta il LOCK-IN verso Horner in F1.

Wolff: Il motore Mercedes è legale, gli altri team cercano alibi e scuse. Si facciano gli affari loroIl dirigente alla presentazione della W17: Se una componente è ok non lo decidono le altre squadre, ma il regolamento. Le verifiche vengono eseguite solo a temperatura ambiente e non in fase di marc ... gazzetta.it

Motori 2026, Wolff: I rivali cercano scuseIl team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha replicato con fermezza alle critiche avanzate da alcuni costruttori rivali riguardo all’interpretazione del regolamento tecnico sui motori per la ... it.blastingnews.com

MERCEDES, TOTO WOLFF PROVOCA GLI ALTRI TEAM: “POWER UNIT È ILLEGALE CERCANO SOLO SCUSE PERCHÉ NON COMPETITIVI” "Non capisco perché alcuni team si concentrino di più sugli altri e continuino a sostenere una causa così chiara e facebook