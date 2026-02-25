Pinamonti | L' Italia è un obiettivo per la Nazionale servono le big

pinamonti sta vivendo una stagione di maturità, caratterizzata da equilibrio concreto e rendimento costante. l’attaccante del sassuolo ha trovato una persona formalmente determinata a guidare la fase offensiva, con una serie di prestazioni che hanno consolidato la sua leadership sul campo. la stagione è iniziata con basi solide, tradotte in numeri significativi: sei gol in sei partite e un ruolo da punto di riferimento per la squadra. la progressione è evidente: l’allenatore ha confidato in una crescita continua, e l’attaccante analizza le proprie prestazioni non solo dai gol ma anche dall’impatto aggregato sul gioco. la soddisfazione arriva dal miglioramento costante, dalla capacità di inserirsi nelle dinamiche di squadra e dal contributo al gioco complessivo. l’equilibrio tra fase offensiva e responsabilità difensiva è uno degli elementi chiave di questa stagione. tra i momenti che hanno segnato l’annata, quattro ambiti emergono in modo particolare: la rete che è nata da un’azione sviluppata in trasferta contro l’avversario diretto, la giocata decisiva in fase offensiva e il gol realizzato in casa che ha dato tre punti in una sfida particolarmente complicata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

