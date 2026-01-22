Verso la nuova Pinacoteca | Palazzo Oir funzionerà

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena si impegna a sostenere la cultura, assumendo un ruolo di promotrice e mecenate. Con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico locale, si avvicina l’apertura della nuova Pinacoteca presso Palazzo Oir, che rappresenta un’importante occasione per arricchire l’offerta culturale della città, nonostante le risorse a disposizione siano sensibilmente diminuite nel tempo.

Non solo come mecenate, ma anche come promotrice culturale, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena si è ritagliata nel tempo un ruolo che di riferimento, pur essendo purtroppo diminuite assai notevolmente le risorse a sua disposizione. Presidente Luca Lorenzi, come si è chiusa l’attività nel 2025 a favore delle opere culturali? "Con una buona attività: 214mila euro erogati al territorio, per settanta progetti diversi, di cui 56mila per la cultura, il 26%". Fondi in crescita? "Usciti dalla fase emergenziale di Covid e alluvione le elargizioni per le attività culturali e artistiche si sono estese". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

