Pilastrello strada chiusa per consentire il recupero di un mezzo pesante
Il Servizio Viabilità della Provincia di Parma informa che la strada provinciale n. 513r di Val d'Enza sarà interessata da un'interruzione totale del transito veicolare a tutti i mezzi in località Pilastrello in Comune di Parma, nella giornata di venerdì 27 febbraio dalle 13 alle 15:30 per consentire i lavori di recupero di un mezzo incidentato.
