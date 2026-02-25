Pilastrello strada chiusa per consentire il recupero di un mezzo pesante

Il Servizio Viabilità della Provincia di Parma informa che la strada provinciale n. 513r di Val d’Enza sarà interessata da un’interruzione totale del transito veicolare a tutti i mezzi in località Pilastrello in Comune di Parma, nella giornata di venerdì 27 febbraio dalle 13 alle 15:30 per consentire i lavori di recupero di un mezzo incidentato. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Parma usa la nostra Partner App gratuita! Crisi della Realco, i lavoratori dello stabilimento di Parma in stato di agitazione: "Ritirare la procedura di licenziamento collettivo" Vignali diffida l’Ausl: “Riaprire le liste d’attesa, situazione illegale". La replica: “Non esistono agende chiuse” 🔗 Leggi su Parmatoday.it

