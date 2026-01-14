A fuoco un mezzo pesante a Torino di Sangro | chiusa in entrambe le direzioni la statale Adriatica

Un incendio ha interessato un mezzo pesante sulla statale 16 Adriatica, all’altezza del km 496, a Torino di Sangro. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. La situazione è sotto controllo e si attendono aggiornamenti sulle eventuali ripercussioni sul traffico.

Un mezzo pesante ha preso fuoco lungo la statale 16 Adriatica, all'altezza del km 496, nel territorio di Torino di Sangro.A causa del rogo, un tratto della strada statale è temporaneamente chiuso al traffico in entrambi i sensi dalle 17 circa di oggi, mercoledì 14 gennaio. Il traffico è deviato.

