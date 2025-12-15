Piazza Giotto ecco il nuovo volto della piazza con il presepe
Piazza Giotto si rinnova con l'installazione di un nuovo presepe, trasformando l'area in un suggestivo scenario natalizio. L'iniziativa intende valorizzare il centro storico e offrire ai visitatori un'atmosfera tradizionale e accogliente durante le festività. Ecco come la piazza si presenta con questo suggestivo allestimento natalizio.
