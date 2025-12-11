Cinecittà est nuovi alberi e panchine nella piazza che non c' è

A Cinecittà Est, lungo Viale Ciamarra, è stato realizzato un nuovo spazio pubblico chiamato “la piazza che non c’è”. Sebbene non sia una vera e propria piazza, questo ampio spartitraffico è stato arricchito con alberi, panchine e un'area ludica, creando un punto di aggregazione e verde in un contesto urbano senza un’area dedicata ufficialmente.

Viale Ciamarra non ha una vera e propria piazza. Al suo posto, il lungo boulevard di Cinecittà Est, ha un ampio spartitraffico, "la piazza che non c'è": uno spazio che accoglie un'area ludica e qualche arredo.La riqualificazione dell'area

