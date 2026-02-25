Piano triennale Ricerca decreto MUR e Nuovo Fondo Unico

(Adnkronos) – Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha formalizzato il decreto per il Piano triennale della ricerca, introducendo un Fondo per la Programmazione che mira a stabilizzare il settore scientifico nazionale. La riforma punta a superare la frammentazione storica dei finanziamenti, accorpando le principali linee di spesa in un unico strumento per garantire trasparenza. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Legge di Bilancio, la svolta del 2026 per Università e Ricerca: stabilizzazioni PNRR, più borse di studio e un nuovo Piano Triennale per la scienzaLa Legge di Bilancio 2026 introduce interventi significativi per Università e Ricerca, con risorse aggiuntive per stabilizzare i ricercatori PNRR, ampliamento dei progetti PRIN e investimenti in alloggi a canone calmierato tramite CDP.

Ricerca, parte il Piano triennale con un 1,2 miliardi dal 2026 al 2028Il piano triennale della ricerca parte con un investimento di 1,2 miliardi di euro, causato dalla legge di Bilancio 2026.

