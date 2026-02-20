Piano Operativo le responsabilità della giunta Meoni | iter frettoloso e poco condiviso

Il Piano Operativo ha causato polemiche perché la giunta Meoni ha approvato il progetto in modo rapido e senza coinvolgere adeguatamente le parti interessate. La decisione ha suscitato critiche da parte dei cittadini e degli operatori locali, che chiedono più trasparenza e confronto. Molti ritengono che l’iter si sia svolto senza un confronto reale, lasciando alcune questioni ancora aperte. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, mentre le opposizioni chiedono chiarimenti ufficiali. La vicenda continua a dividere l’opinione pubblica nella città.

Arezzo, 20 febbraio 2026 – . La presa di posizione dell’Unione Comunale Pd di Corton a. «Il prossimo 1 marzo scadranno i termini per presentare le osservazioni al Piano Operativo adottato lo scorso dicembre dalla maggioranza. Si tratta di uno strumento fondamentale di pianificazione urbanistica, destinato a incidere in modo significativo sull’assetto del territorio e sull’economia locale per i prossimi dieci anni, se non oltre. Un piano che, tuttavia, è stato approvato con un iter frettoloso e incompleto. La maggioranza è stata infatti costretta a riportare il provvedimento in Consiglio comunale, poiché la prima versione adottata risultava priva di allegati essenziali, tra cui gli studi geologici e archeologici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Piano Operativo, le responsabilità della giunta Meoni: iter frettoloso e poco condiviso» Leggi anche: Trasporto pubblico e accessibilità: avviato il percorso condiviso per il Piano operativo Leggi anche: Cortona, incontro pubblico per le osservazioni al nuovo Piano operativo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fornitura o posa in opera? La differenza incide sull’obbligo del POS; Approvato definitivamente il Piano strutturale del Comune di Grosseto. Al più presto uno strumento operativo efficace e aggiornato; Ponticelli, Manfredi promette: Entro trenta giorni piano operativo di interventi; Lucca Arena più vicina: la variante al piano operativo non ha bisogno di essere sottoposta a Vas. Piano operativo sanitario da approvare entro 9 giorni o 45 milioni verranno persiMancano solo 9 giorni per garantire un futuro alla sanità molisana. Entro il 28 febbraio dovrà essere approvato il Piano operativo sanitario che passerà poi al vaglio dei tecnici del ministero entro i ... rainews.it Piano operativo. Come presentare le osservazioniIl Comune ha avviato il percorso di redazione del Piano operativo, strumento cruciale per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo del territorio nei prossimi anni. Sul sito del Comune è ... lanazione.it Le notizie di oggi su MaremmaOggi Ecco i 5 fatti principali della giornata in Maremma: Grosseto, piano operativo a rischio: contratto sciolto dopo il via libera al piano strutturale https://www.maremmaoggi.net/grosseto-piano-operativo-rischio-contratto-sciolt - facebook.com facebook