Cos'è e quando arriva il Piano casa annunciato da Meloni | 100mila alloggi a prezzi ridotti
Il Piano casa annunciato da Meloni prevede la realizzazione di circa 100 mila alloggi a prezzi contenuti nel corso dei prossimi dieci anni. Durante la conferenza stampa di inizio anno, la presidente del Consiglio ha illustrato questa iniziativa volta a favorire l’accesso alla casa, contribuendo a rispondere alle esigenze abitative della popolazione italiana. Si tratta di un intervento strategico volto a promuovere un mercato immobiliare più accessibile e sostenibile.
La presidente del Consiglio nella conferenza stampa di inizio anno ha annunciato l'imminente arrivo del Piano casa, un pacchetto che dovrebbe includere 100 mila nuove abitazioni a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni. Per il via libera bisogna passare dall’approvazione di un Dpcm. Si parla di rent to buy per i giovani e unità immobiliari di edilizia sociale in favore delle persone anziane. 🔗 Leggi su Fanpage.it
