Foggia tra le città più soleggiate d' Italia e la più economica per dormire

Le città italiane per ore di sole: l’index di Holidu. La classifica delle principali 50 città italiane per ore di sole medie mensili Foggia nella top ten delle città italiane dove è possibile godere del maggior numero di ore di sole, tra le più illuminate d'Italia. Lo riporta Holidu, noto motore di ricerca per case e appartamenti vacanza d’Europa nel report delle principali cinquanta località italiane sulla base delle ore di sole medie al mese, indicando, inoltre, anche la temperatura media e il prezzo medio delle case vacanze. Sicilia e Sardegna dominano la speciale classifica per il maggior numero di ore di sole medie mensili. La città con più ore di sole è, infatti, Siracusa con 272,61 ore medie al mese, seguita a pochissima distanza da Catania con 272,39 ore. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

