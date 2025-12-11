Pescara tra le città più generose d' Italia per le donazioni su GoFundMe nel 2025 i progetti sostenuti

Nel 2025, gli italiani hanno donato complessivamente 41 milioni di euro su GoFundMe, con Pescara che si distingue come una delle dieci città più generose d’Italia, raggiungendo la nona posizione. Questa classifica evidenzia l’impegno e la solidarietà dei cittadini pescaresi nel sostenere progetti e cause sociali attraverso la piattaforma di crowdfunding.

