Perugia siglato un protocollo d' intesa per promuovere l' accoglienza e l' educazione interculturale

La giunta comunale ha dato il via libera alla firma dell'accordo che prevede percorsi di integrazione degli alunni provenienti da contesti migratori Un nuovo protocollo d'intesa per promuovere l'educazione interculturale e l'accoglienza di alunni provenineti da contesti migratori. I contenuti dello schema di accordo, che tiene conto di precedenti intese, prendono forma dalla riflessione di un gruppo di lavoro coordinato dal servizio comunale Punto Arlecchino. Coinvolgendo docenti, dirigenti di scuole di ogni ordine e grado e referenti per l’inclusione, sono stati definiti indirizzi culturali e linee operative comuni per rendere condivise le pratiche di accoglienza, facilitare la frequenza e la partecipazione degli studenti provenienti da contesti migratori e per conciliare gli interventi dell’ente locale con le esigenze espresse dalla scuola. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

