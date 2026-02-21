Villa Romana di Leucopetrasiglato importante protocollo d' intesa a Lazzaro

La Villa Romana di Leucopetra ha portato alla firma di un protocollo d’intesa tra il Distretto Rotary 2102 Calabria, rappresentato dal governatore Amedeo De Marco, e il Comune di Motta. La collaborazione mira a promuovere interventi di tutela e valorizzazione del sito archeologico. La firma è avvenuta presso l’Antiquarium Leucopetra di Lazzaro, dove si sono incontrati i rappresentanti delle istituzioni e del Rotary. L’accordo punta a rafforzare la conservazione e la promozione del patrimonio storico locale.

L'accordo tra Comune e Rotary rappresenta un impegno concreto per la tutela di un bene archeologico di pregio e l’avvio di un percorso volto a valorizzare la memoria storica Caterina Festa,Past President, ha illustrato i contenuti dell’accordo sottolineando come le iniziative previste si svilupperanno secondo le sette Aree d’Azione del Rotary International, declinate in obiettivi concreti per il territorio di Motta San Giovanni.Tra gli interventi programmati figurano:giornate ecologiche e campagne di sensibilizzazione per la tutela del sito archeologico;percorsi culturali inclusivi e laboratori didattici rivolti alle scuole; attività dimostrative sulla vita nell’antica Roma e degustazioni a tema storico; trumenti digitali e guide dedicate per inserire la Villa nei circuiti turistici regionali e internazionali. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

