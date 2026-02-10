L’Incoronata ha registrato il suo anno più affollato di sempre. In dodici mesi, il numero di visitatori è salito a oltre 32mila, con 6mila persone in più rispetto all’anno precedente. Un record che testimonia l’interesse crescente per questo luogo storico, che ogni giorno attrae sempre più cittadini e turisti.

Anno da record per il Tempio Civico dell’Incoronata. Il 2025 si è chiuso infatti con oltre 32mila presenze, il dato più alto mai registrato dall’avvio del monitoraggio: 32.450 visitatori, contro i 26mila del 2024. Un dato in costante crescita che certifica il ruolo sempre più centrale del Tempio Civico all’interno del panorama culturale cittadino e lombardo. Oltre ai visitatori occasionali, a credenti e turisti, a incidere sull’aumento degli ingressi sono state anche le numerose attività culturali e scolastiche che, nell’anno, hanno rafforzato la funzione dell’Incoronata come luogo vivo e frequentato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Record di presenze all’Incoronata. In dodici mesi 6mila visitatori in più

