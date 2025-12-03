Viabilità rivoluzionata per il cantiere del Ponte del Gatto | le novità per cittadini e attività

Continuano i lavori di preparazione per il nuovo cantiere del Ponte del Gatto e nella serata di ieri, martedì, l’amministrazione comunale ha incontrato, in un’assemblea pubblica al Museo della Marineria, i comitati di zona di Centro-Boschetto e Ponente-Zadina insieme alla cittadinanza per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

++ MONFALCONE, VIABILITA' RIVOLUZIONATA PER LA FIERA DI SAN NICOLO': DIVIETI E NAVETTE ++ https://www.friulioggi.it/monfalcone/monfalcone-viabilita-rivoluzionata-fiera-san-nicolo-divieti-navette-1-dicembre-2025/ #fvg #monfalcone #friulioggi - facebook.com Vai su Facebook

Cantiere al Ponte di Serravalle. Richieste tutele per le aziende - Siamo in anticipo sulla tabella di marcia, anche grazie all’ottimo lavoro svolto in fase progettuale che ha consentito di intercettare finanziamenti in tempi brevi. Secondo lanazione.it

"Cantiere del ponte abbandonato e pericoloso" - È la situazione che il Partito democratico dipinge dell’area interessata dal progetto del ponte ciclopedonale sul fiume ... Segnala ilrestodelcarlino.it

I No Ponte in marcia. Insulti a Salvini e prove di sabotaggi. "Stop al cantiere" - In origine erano i "No A1", poi i "No Tav", quindi sono arrivati i "No Tap" e un sacco di altri "no" a qualcosa e ora hanno ripreso vigore i "No Ponte". Come scrive ilgiornale.it

Lavori sul ponte, viabilità rivoluzionata - Operazioni in corso e disagi nella viabilità che tendono ad aumentare, in questi giorni a Poggibonsi. lanazione.it scrive

Cantiere infinito per il ponte sul naviglio: «A scuole aperte tornerà il caos» - Dopo 13 mesi senza ponte di viale Ludovico il Moro, la protesta dei residenti si riaccende: una decina quelli che si sono dati appuntamento ieri mattina, per non lasciare che i disagi di un ... Secondo laprovinciapavese.gelocal.it

Cantiere sul ponte di Bressana, staffetta con i bus per i pendolari: ecco il piano definitivo di Trenord - Milano verrà rimodulata e sarà attivato un servizio di autobus sostitutivi. Scrive laprovinciapavese.gelocal.it