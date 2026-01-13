Perugia Gara di pesca alla trota a Ponte Pattoli | ancora posti disponibili per il 18 gennaio 2026

A Perugia, il 18 gennaio 2026, si svolge la gara di pesca alla trota presso il Lago Carpe Diem 2 a Ponte Pattoli. L’evento è aperto agli appassionati e sono ancora disponibili alcuni posti. Un’opportunità per partecipare a una giornata dedicata alla pesca in un contesto tranquillo e naturale. Per iscrizioni e dettagli, consultare le informazioni ufficiali dell’organizzazione.

Una nuova occasione per gli appassionati di pesca si presenta sabato 18 gennaio 2026 al Lago Carpe Diem 2.0, a Ponte Pattoli – Perugia, dove si terrà una gara di pesca alla trota aperta a tutti gli amanti della disciplina. L'evento, organizzato in collaborazione con Pesca Mania Italia e Simonelli Shipping Srl, promette una mattinata di competizione, divertimento e grandi premi. Il programma prevede il ritrovo e il sorteggio dei picchetti alle 6:45, con l'inizio della gara fissato alle 7:30. La competizione terminerà alle 11:30, lasciando spazio alle premiazioni e alla consegna dei riconoscimenti ai partecipanti.

