Perseguita l’ex marito arrestata 52enne

Tarantini Time Quotidiano A Taranto, nella tarda serata del 24 febbraio 2026, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato una 52enne del posto, presunta responsabile del reato di atti persecutori nei confronti dell’ex marito. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa, che riferiva della presenza di una donna intenta a forzare la porta di un appartamento nel centro cittadino. Secondo quanto ricostruito, la 52enne, armata di una grossa tenaglia, avrebbe tentato di scardinare l’ingresso dell’abitazione dell’ex coniuge per introdurvisi con la forza. I militari dell’Arma, giunti tempestivamente sul posto, hanno sorpreso la donna mentre colpiva violentemente la porta. Immediatamente bloccata e disarmata, avrebbe continuato a inveire contro l’ex marito, proferendo nei suoi confronti frasi gravemente minatorie. L’uomo, visibilmente scosso, avrebbe riferito di essere da mesi vittima di reiterate vessazioni e comportamenti persecutori da parte dell’ex moglie, che non avrebbe accettato la fine della relazione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

