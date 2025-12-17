Violenta e perseguita la figlia 14enne della compagna arrestato 52enne
Un uomo di 52 anni di Firenze è stato arrestato con l’accusa di aver perpetrato violenze sessuali e atti persecutori nei confronti della figlia quattordicenne della compagna. Le indagini hanno ricostruito un grave quadro di abusi protrattisi per un anno, portando alla misura cautelare. Un episodio che scuote la comunità e riaccende il dibattito sulla tutela dei minori e la prevenzione della violenza domestica.
Un 52enne fiorentino è stato arrestato per violenza sessuale e atti persecutori consumati per un anno nei confronti della figlia 14enne della compagna. Ad accorgersene è stata la madre della vittima.
