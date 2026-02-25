Perle Rare il Recital di Fabio Brescia al Teatro Jovinelli

“Perle Rare” è molto più di un semplice spettacolo, è un mosaico di monologhi, ognuno dei quali è una piccola perla, un frammento di vita raccontato con ironia e sensibilità. Brescia, con la sua maestria, riesce a passare dall’ilarità più sfrenata a momenti di toccante introspezione, coinvolgendo lo spettatore in un’esperienza unica. Potremmo considerarlo un recital, ma non in senso stretto, un insieme di storie, di fatti e di persone che ci ricordano quanto siamo chiusi nei nostri minuscoli microcosmi. Un’opera che celebra la bellezza e la profondità delle emozioni umane, attraverso canzoni, musica, un mix di monologhi a diverse argomentazioni che porteranno a momenti di grande ilarità ma anche di forti riflessioni mai retoriche. 🔗 Leggi su Casertanews.it

