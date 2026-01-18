Che facciamo piangiamo? lo spettacolo al teatro Jovinelli
Il 23 gennaio 2026 alle 20.15, presso il teatro Jovinelli di Palazzo Mazziotti, si terrà lo spettacolo
Si terrà, il 23 gennaio 2026, alle 20.15, presso il teatro Jovinelli di Palazzo Mazziotti, il quinto appuntamento dell’ottava Stagione Teatrale ”Teatro Jovinelli”, organizzata dall’APS Pro Loco Caiazzo, con il patrocinio del Comune di Caiazzo, per la Direzione artistica di Enzo Varone: “Che. 🔗 Leggi su Casertanews.it
#Mediterranea Saving Humans presenta Che facciamo Piangiamo una commedia con Giovanni Allocca ed Enzo Varone presso il teatro San Francesco in Scafati Giovedì 08 Gennaio 2026 ore 20.30. Lo spettacolo è organizzato per finanziare le attività dell’ - facebook.com facebook
