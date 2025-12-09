Al Teatro Ambra Jovinelli va in scena Non ti pago di Eduardo De Filippo

Segnate le date sul calendario: al Teatro Ambra Jovinelli di Roma (via Guglielmo Pepe 45), dal 10 al 21 dicembre, va in scena un classico del teatro di Eduardo De Filippo: Non ti pago.Con la regia di Luca De Filippo, in scena, insieme ai protagonisti Salvo Ficarra e Carolina Rosi, troviamo Nicola. 🔗 Leggi su Romatoday.it

