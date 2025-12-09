Al Teatro Ambra Jovinelli va in scena Non ti pago di Eduardo De Filippo
Al Teatro Ambra Jovinelli di Roma, dal 10 al 21 dicembre, va in scena
Segnate le date sul calendario: al Teatro Ambra Jovinelli di Roma (via Guglielmo Pepe 45), dal 10 al 21 dicembre, va in scena un classico del teatro di Eduardo De Filippo: Non ti pago.Con la regia di Luca De Filippo, in scena, insieme ai protagonisti Salvo Ficarra e Carolina Rosi, troviamo Nicola. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il 28 novembre, al Teatro Ambra di Albenga, un ensemble di eccellenze ripercorrerà le tappe salienti della collaborazione fra Mogol e Battisti, proponendo il miglior repertorio di entrambi per una grande festa in musica. Da "Emozioni" a "I giardini di marzo", pa - facebook.com Vai su Facebook
Valerio Aprea in scena a Roma con 'LAPOCALISSE' al Teatro Ambra Jovinelli - Spettacolo teatrale 'LAPOCALISSE' con Valerio Aprea al Teatro Ambra Jovinelli di Roma. Scrive mentelocale.it