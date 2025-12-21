Morto Piero Ostali erede e proprietario della storica casa Musicale Sonzogno Una vita per la lirica oltre la lirica
Milano, 21 dicmebre 2025 – Piero Ostali, proprietario e amministratore della Casa Musicale Sonzogno, che ha mantenuto viva la tradizione della grande opera lirica italiana, è morto improvvisamente all'età di 63 anni a Milano. La morte improvvisa e i funerali. "Con il suo spiccato intuito e il suo sguardo non convenzionale ha lasciato u n solco profondo n el percorso della Casa Musicale. Siamo profondamente addolorati insieme alla famiglia", si legge nella pagina ufficiale di Facebook della casa editrice che ha annunciato la scomparsa. I funerali, come riporta l'Adnkronos, si terranno martedì 23 dicembre, alle ore 11, presso la Sala Puccini del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
