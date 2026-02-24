Perin titolare in Juve Galatasaray? Spalletti riflette sul possibile cambio in porta per la sfida di Champions | le ultimissime

Perin potrebbe essere titolare contro il Galatasaray, perché la Juventus valuta un cambio tra i pali. Spalletti sta considerando questa decisione dopo aver osservato le ultime prestazioni del portiere. La scelta potrebbe influenzare l’andamento della partita di Champions League in programma domani. La squadra si prepara con attenzione, e le decisioni sul portiere vengono prese in vista di una sfida decisiva. La linea tra i pali resta ancora da definire.

Perin titolare in Juve Galatasaray? Il tecnico bianconero riflette su un clamoroso cambio tra i pali per la delicatissima sfida di Champions League di domani. La Juventus si prepara ad affrontare il momento tattico più delicato della propria complessa stagione sportiva. I bianconeri sono attesi dalla difficilissima sfida di ritorno dei playoff di Champions League contro la forte formazione del Galatasaray. L'obiettivo primario dei ragazzi guidati da mister Spalletti è tentare l'incredibile rimonta sul prato dell'Allianz Stadium per cancellare il dolorosissimo 5-2 incassato all'andata in Turchia.

Spalletti pensa ad un esordio da titolare in Juve-Galatasaray: le condizioni di Bremer e Yildiz. Con il brasiliano la Juve ha vinto il 52% dei match, senza solo il 35%. La situazione di Kenan e chi potrebbe sostituirlo

Juve, cambio tra i pali per la sfida al Galatasaray? Tentazione Perin. Di Gregorio sta attraversando un momento molto complicato e, tra naturale turnover e volontà di proteggerlo, il tecnico juventino potrebbe promuovere il vice contro i turchi

Juventus News 24. #Juventus in campo alla vigilia del #Galatasaray Dopo un riscaldamento a parte, #Bremer e #Yildiz si sono uniti al gruppo Lavoro personalizzato per #Milik @baridonmarco #JuveGalatasaray

@juventusfc | Bremer e Yildiz si allenano con il gruppo in vista del Galatasaray