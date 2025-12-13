Perde il controllo dell' auto e si ribalta nel fossato | anziana resta intrappolata nell' abitacolo

Un incidente stradale si è verificato a Sesto al Reghena, coinvolgendo un'auto che ha perso il controllo e si è ribaltata in un fossato. Nell'incidente, un'anziana di 88 anni è rimasta intrappolata nell'abitacolo, riportando ferite. L'intervento dei soccorritori ha permesso di estrarla e prestarle le prime cure sul posto.

Una donna di 88 anni è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto a Sesto al Reghena. È successo nella giornata di venerdì 12 dicembre in via Cordovado. Immediati i soccorsi. Da quanto si apprende l'anziana si trovava alla guida di una Citroen C1 quando, per cause ancora in corso.

