Cade in monopattino ferito un ragazzo di 22 anni

Un ragazzo di 22 anni è finito in ospedale nella notte dopo una rovinosa caduta in monopattino. Le informazioni sono ancora frammentarie. L'incidente è avvenuto intorno alle 2.40, in via Campionesi, zona Porta Romana. Per cause da accertare il 22enne ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato a terra. Le sue condizioni inizialmente sembravano gravi, poi, per fortuna, si sono rivelate meno preoccupanti del previsto. Sul posto il 118 ha inviato un'ambulanza che ha portato il ragazzo al Policlinico in codice giallo. Ha riportato diversi traumi.