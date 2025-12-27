Trova portafogli con 500 euro migrante 46enne lo consegna alla Polizia | Portatelo al proprietario

Un uomo di 46 anni, giunto da poco in Italia come migrante, ha trovato a Foggia un portafogli contenente 500 euro in contanti e lo ha portato alle forze dell'ordine per riconsegnarlo al proprietario. L'uomo, residente a Napoli, incontrerà il 46enne nella giornata di domani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

