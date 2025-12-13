Bizzarri a teatro l’erede Sozzani e il dramma di avere troppi amici che come tutti gli amici sono reticenti

Luca Bizzarri, noto comico e conduttore, ha ampliato la sua carriera passando dal podcast

Tutti gli articoli su “Non hanno un dubbio” dicono che Luca Bizzarri faceva (fa) il podcast “Non hanno un amico”, poi ne ha fatto uno spettacolo teatrale (due: questo con la variazione di titolo è il secondo), un libro, un programma televisivo. In realtà si è limitato a vendere i diritti televisivi del monologo teatrale, ma ora non pretenderemo che chi scrive sui giornali sappia di cosa parla. In realtà non serve un biografo di Bizzarri per ricordarsi che prima di tutto venne Twitter, social sul quale Bizzarri perde una quantità imbarazzante di tempo (inserite qui il vostro «da che pulpito»), e sul quale a un certo punto si è messo a commentare certe uscite poco opportune dei politici con la frase «non hanno un amico», e da lì si è convinto d’aver inventato uno stilema, si è innamorato della sua intuizione, e ha deciso di farne un titolo (conosco questa sindrome – ce l’ho anch’io, in misura ben più grave: nessuno s’innamora delle proprie intuizioni con la voluttà con cui lo faccio io). Linkiesta.it

Luca Bizzarri dal podcast al teatro - È affidata a Luca Bizzarri la conclusione della stagione del Teatro Pergolesi di Jesi, nata dalla rinnovata collaborazione tra la Fondazione Pergolesi Spontini, il Comune e l’Amat. ilrestodelcarlino.it

Luca Bizzarri: "Meloni? Sindrome dell'assedio non funziona. Schlein, che caduta con la storia dell'armocromista" - L'intervista Un 2023 intenso per Luca Bizzarri: dalle copertine ... affaritaliani.it

Dal podcast al libro fino al teatro Luca Bizzarri torna sul palco con uno spettacolo che mette a nudo il nostro tempo e con una risata che pizzica dove fa più male. Tra sarcasmo, attualità e verità che non piacciono a nessuno, Non hanno un (amico) dubbio ci ric - facebook.com facebook

Bizzarri, Laminarie, Nocevento: gli eventi del weekend a teatro x.com