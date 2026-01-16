Maxi processo Mensa dei poveri | assolto Diego Sozzani

La Corte d'appello di Milano ha prosciolto Diego Sozzani nel maxi processo

"Il fatto non sussiste". Si è espressa la Corte d'appello di Milano in merito al maxi processo "Mensa dei poveri": anche Diego Sozzani, attualmente segretario provinciale di Forza Italia, è stato assolto. Il politico novarese era stato accusato di corruzione e di finanziamento illecito al partito: assolto. Il maxi processo, con un iter partito nel 2019, si riferiva a tangenti, corruzioni, mazzette fra Lombardia e Piemonte. Caduta l'accusa di corruzione, come riporta Adnkronos, anche per l'ex eurodeputata di Forza Italia Lara Comi; i giudici della Corte d'Appello di Milano hanno rideterminato la pena a un anno e 500 euro di multa (pena sospesa) ben inferiore alla condanna a 4 anni e 2 mesi inflitta in primo grado nell'ottobre del 2023. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: Processo ‘Mensa dei Poveri’: Lara Comi assolta in appello da corruzione

Leggi anche: Il processo “Mensa dei poveri“. Cade l’accusa di corruzione. Comi, condanna ridotta a un anno

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Lara Comi assolta dalle accuse di corruzione, chi è l'ex europarlamentare scoppiata a piangere di gioia; Lara Comi (Forza Italia) assolta dalle accuse di corruzione e truffa; Lara Comi assolta dalle accuse di corruzione e truffa: pena sospesa e 500 euro di multa; Corruzione e finanziamento illecito al partito, l’ex parlamentare Sozzani assolto in Appello.

“Mensa dei poveri”, in Appello a Milano le assoluzioni per Comi, Tatarella, Sozzani - L'ex eurodeputata di FI Lara Comi assolta dall'accusa di corruzione: resta in piedi solo la condanna a un anno (con pena sospesa) per truffa. affaritaliani.it