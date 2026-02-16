Sanremo 2026 Albano | Mi ha cambiato la vita quest' anno attenti a Serena Brancale

Albano ha deciso di recarsi alla Camera dei deputati lunedì per ricevere un premio legato al suo olio pugliese, dopo aver dichiarato che questa esperienza gli ha cambiato la vita. Durante la visita, ha anche messo in guardia contro Serena Brancale, indicando che quest’anno potrebbe riservare sorprese. La consegna del riconoscimento si è svolta in un’atmosfera vivace, con il cantante che ha parlato con entusiasmo del suo prodotto e delle prossime sfide artistiche.

É un fiume in piena Albano che lunedì si è recato alla Camera dei deputati per ricevere un premio per il suo olio, prodotto nelle terre pugliesi. Alla fine della cerimonia il cantante si è prestato alle domande dei giornalisti parlando su un po' di tutto. " Sanremo? Io sono un sanremese convinto, mi ha cambiato la vita e lo sosterrò sempre. Ricordo quando vinse Modugno, ero lì e pensavo che era pugliese anche lui. Che emozioni". Sui cantanti in gara, tanti sono anche pugliesi, Albano ha le idee chiare: " Attenti alla Brancale, è fortissima ". Poi i complimenti a Laura Pausini per l'inno cantato durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: "È stata bravissima ma il popolo non l'ha capita".