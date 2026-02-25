Perché Laura Pausini ha sbagliato il nome di Sayf a Sanremo 2026 | Le è stato chiesto di pronunciarlo così

Laura Pausini ha pronunciato erroneamente il nome di Sayf durante la prima serata di Sanremo 2026, perché le è stato chiesto di dire così. La cantante ha cercato di seguire le indicazioni dei produttori, ma il risultato ha generato confusione tra il pubblico e i colleghi. Sayf, in debutto sul palco, ha dovuto correggere subito la pronuncia ai microfoni di Radio 2, lasciando intendere che ci fosse stata una richiesta precisa in quel momento.