Perché Laura Pausini ha sbagliato il nome di Sayf a Sanremo 2026 | Le è stato chiesto di pronunciarlo così
Laura Pausini ha pronunciato erroneamente il nome di Sayf durante la prima serata di Sanremo 2026, perché le è stato chiesto di dire così. La cantante ha cercato di seguire le indicazioni dei produttori, ma il risultato ha generato confusione tra il pubblico e i colleghi. Sayf, in debutto sul palco, ha dovuto correggere subito la pronuncia ai microfoni di Radio 2, lasciando intendere che ci fosse stata una richiesta precisa in quel momento.
Sayf, all'esordio sul palco di Sanremo 2026, è stato vittima di un "incidente" sulla pronuncia del suo nome da parte dei conduttori Carlo Conti e Laura Pausini, contraddetto dopo poco ai microfoni di Radio 2. Fanpage apprende la pronuncia sarebbe stata richiesta a Pausini dal cantante: "Le è stato chiesto di pronunciarlo così". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Laura Pausini a Sanremo 2026: “Non è stato facile restare in silenzio, non lo sapeva neanche la mia famiglia”Laura Pausini sarà co-conduttrice a Sanremo 2026 accanto a Carlo Conti.
Leggi anche: Carla Vistarini, unica direttrice artistica di Sanremo: “Il perché va chiesto a Rai. Accanimento sui Jalisse? Un mistero”
Approfondimenti, notizie e discussioni
Temi più discussi: Polemiche prima di Sanremo, Laura Pausini risponde: L'amore che ricevo in questo Paese è ancora tanto; Perché le cover di Laura Pausini di Io canto 2 non funzionano; Sanremo 2026, il primo Festival di Laura Pausini come co?conduttrice. FOTO; Laura Pausini a Sanremo, l'avvertimento: Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento.
Sanremo 2026, Laura Pausini svela perché ha deciso di accettare la proposta di Carlo Conti: l’emozionante aneddoto (c’entra Pippo Baudo)Sanremo 2026, Laura Pausini svela perché ha deciso di accettare la proposta di Carlo Conti: l’emozionante aneddoto (c’entra Pippo Baudo). isaechia.it
Come Laura Pausini ha cambiato il corpo con rieducazione alimentare e allenamentoLaura Pausini ha seguito una rieducazione alimentare e un programma di allenamento che le hanno permesso di perdere venti chili in circa un anno senza ricorrere a farmaci ... tuobenessere.it
Un festival all'insegna dell'eleganza con qualche piccola trasgressione. Laura Pausini impeccabile nei suo abiti firmati dalla Maison Armani. Così come Arisa, nel suo tubino bianco impreziosito da 1.300 cristalli. Irriverente e iconico il look scelto da Ditonellapi - facebook.com facebook
All’Ariston doppio scivolone sul nome di Sayf: Laura Pausini lo annuncia come “Safe” e lo ripete anche tra gli autori. Poco dopo inciampa anche Carlo Conti. #sanremo2026 x.com