Laura Pausini a Sanremo 2026 | Non è stato facile restare in silenzio non lo sapeva neanche la mia famiglia
Laura Pausini sarà co-conduttrice a Sanremo 2026 accanto a Carlo Conti. In un’intervista, ha condiviso le difficoltà nel mantenere il silenzio sulla notizia, anche con la famiglia. La cantante si prepara con impegno a questa importante occasione, sottolineando il rispetto e la serietà con cui affronta il ruolo. Sanremo rappresenta per lei un traguardo significativo nel percorso artistico e professionale.
Laura Pausini sta vivendo con profonda emozione la sfida che l'attende. Affiancherà Carlo Conti alla conduzione del Festival di Sanremo 2026: "Farò davvero tutto il possibile per essere all’altezza di questo palcoscenico che rimane il più importante per me". 🔗 Leggi su Fanpage.it
