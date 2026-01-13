Laura Pausini a Sanremo 2026 | Non è stato facile restare in silenzio non lo sapeva neanche la mia famiglia

Laura Pausini sarà co-conduttrice a Sanremo 2026 accanto a Carlo Conti. In un’intervista, ha condiviso le difficoltà nel mantenere il silenzio sulla notizia, anche con la famiglia. La cantante si prepara con impegno a questa importante occasione, sottolineando il rispetto e la serietà con cui affronta il ruolo. Sanremo rappresenta per lei un traguardo significativo nel percorso artistico e professionale.

