Carla Vistarini unica direttrice artistica di Sanremo | Il perché va chiesto a Rai Accanimento sui Jalisse? Un mistero

Carla Vistarini ha raccontato a Fanpage.it che la sua presenza come unica direttrice artistica di Sanremo nel 1997 deriva da decisioni della Rai. La sua lunga carriera come autrice di canzoni e programmi televisivi la ha portata a quel ruolo, ma non capisce perché non siano state nominate altre donne in questa posizione. Vistarini ha anche commentato l’atteggiamento verso i Jalisse, definendolo un vero mistero. La sua esperienza si intreccia con le scelte interne dell’organizzazione.