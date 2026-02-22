Carla Vistarini unica direttrice artistica di Sanremo | Il perché va chiesto a Rai Accanimento sui Jalisse? Un mistero
Carla Vistarini ha raccontato a Fanpage.it che la sua presenza come unica direttrice artistica di Sanremo nel 1997 deriva da decisioni della Rai. La sua lunga carriera come autrice di canzoni e programmi televisivi la ha portata a quel ruolo, ma non capisce perché non siano state nominate altre donne in questa posizione. Vistarini ha anche commentato l’atteggiamento verso i Jalisse, definendolo un vero mistero. La sua esperienza si intreccia con le scelte interne dell’organizzazione.
Autrice di decine di canzoni e programmi televisivi, Vistarini racconta a Fanpage.it la sua carriera e quel Sanremo '97 da direttrice: “Non so dire il motivo per cui non ci siano state altre direttrici oltre a me”. Sui conduttori: “Baudo esigente, ma anche divertente. Mike eccezionale. Vianello aveva uno stile british, un umorismo all’inglese”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Da Fedez ai Jalisse, le reazioni dei protagonisti di Sanremo 2026 e degli esclusi: “Ventinovesimo rifiuto”
Leggi anche: Erminio Sinni ironico su Sanremo: “Il record dei rifiuti non è dei Jalisse, ma il mio con 33 volte consecutive”
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Carla Vistarini: Per il futuro della Musica mi auguro passione, coraggio, competenza.
Ugo di Carla Vistarini all'OFF/OFF TheatreUgo torna a Roma. La commedia di Carla Vistarini, premio Idi, sarà in scena all'Off/Off Theatre di via Giulia sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025, rispettivamente alle 21 e alle 17, con Ivan ... romatoday.it
Carla Vistarini. Zubin Mehta · Someone To Watch Over Me. Per Te, buon San Valentino - facebook.com facebook
In questa classifica 1975 trovo Ornella Vanoni con la mia "La Voglia di sognare" (Vistarini, Lopez) poi c'è "Se mi vuoi" (Vistarini , Cicco) con Cico, e dulcis in fundo, Iva Zanicchi il cui lato B di Testarda io era la mia "E la notte è qui" (Vistarini, Terzoli, Vaime, Calv x.com