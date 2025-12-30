Gianluca Rocchi a Open VAR perde la calma | Dovresti vedere come m'incazzo Con chi ce l'ha

Durante l’ultimo episodio di Open VAR, Gianluca Rocchi si è lasciato andare a una dichiarazione più emotiva del solito, esprimendo frustrazione per le polemiche sorte dopo Udinese-Lazio. Dopo aver analizzato gli episodi da moviola, Rocchi ha commentato: “Dovresti vedere come m’incazzo”, lasciando intendere una certa insofferenza. La sua reazione ha suscitato attenzione, evidenziando le tensioni presenti nel dibattito arbitrale.

Rocchi a Open Var: "Se qualcuno non crede alla nostra buona fede, lascio domani mattina. Dovreste vedere quanto mi incazzo" - "L'ho sempre detto a tutti senza problemi e lo ribadisco: se qualcuno non crede alla nostra buona fede, io domani mattina lascio. calciomercato.com

