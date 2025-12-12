Milan-Como in Australia quando arriverà la decisione finale | cosa può accadere e dove si può giocare

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Milan e Como in Australia è ancora in fase di valutazione. Il presidente della Lega Serie, Ezio Simonelli, ha precisato che la decisione finale non è stata ancora presa, nonostante le condizioni attuali siano considerate inaccettabili dall’AFC. Ecco cosa potrebbe accadere e dove si potrebbe svolgere l'incontro.

Il presidente della Lega Serie, Ezio Simonelli, chiarisce che Milan-Como in Australia è ancora in valutazione, nonostante le condizioni ritenute inaccettabili dall’AFC. Entro il 18 dicembre arriverà la decisione definitiva. Cosa può accadere e dove si può giocare la gara in Italia. Fanpage.it

milan como australia arriver224Milan-Como in Australia, non è ancora finita - Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato in conferenza stampa al termine dell'assemblea di Lega ... sportal.it

milan como australia arriver224Milan-Como in Australia, quando arriverà la decisione finale: cosa può accadere e dove si può giocare - Como in Australia è ancora in valutazione, nonostante le condizioni ritenute inaccettabili ... fanpage.it

Immagine generica

MILAN COMO IN AUSTRALIA MA LA PIRATERIA UCCIDE IL CALCIO VERO

Video MILAN COMO IN AUSTRALIA MA LA PIRATERIA UCCIDE IL CALCIO VERO