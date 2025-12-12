Milan-Como in Australia quando arriverà la decisione finale | cosa può accadere e dove si può giocare
Il match tra Milan e Como in Australia è ancora in fase di valutazione. Il presidente della Lega Serie, Ezio Simonelli, ha precisato che la decisione finale non è stata ancora presa, nonostante le condizioni attuali siano considerate inaccettabili dall’AFC. Ecco cosa potrebbe accadere e dove si potrebbe svolgere l'incontro.
Il presidente della Lega Serie, Ezio Simonelli, chiarisce che Milan-Como in Australia è ancora in valutazione, nonostante le condizioni ritenute inaccettabili dall’AFC. Entro il 18 dicembre arriverà la decisione definitiva. Cosa può accadere e dove si può giocare la gara in Italia. Fanpage.it
Milan-Como in Australia, non è ancora finita - Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato in conferenza stampa al termine dell'assemblea di Lega ... sportal.it
Milan-Como in Australia, quando arriverà la decisione finale: cosa può accadere e dove si può giocare - Como in Australia è ancora in valutazione, nonostante le condizioni ritenute inaccettabili ... fanpage.itMilan-Como, Abodi: "C'erano già dubbi per la trasferta in Australia. Serie A in chiaro? Ogni opzione è percorribile" ? - facebook.com facebookIl Ministro Abodi su Milan-Como: "Si va verso il no a Perth? C'erano dubbi già prima, alla fine credo vada bene così" x.com
MILAN COMO IN AUSTRALIA MA LA PIRATERIA UCCIDE IL CALCIO VERO